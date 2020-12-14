Mektuplar bu kez onlar için yazıldı - Son Dakika

Mektuplar bu kez onlar için yazıldı

14.12.2020 11:13

Mektuplar bu kez onlar için yazıldı Fedakar postacıya mektuplu sürpriz PTT Genel Müdürü Gülten: "180 yıllık başarının arkasında PTT çalışanlarının emeği var" PTT AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yaklaşık 43 bin çalışanıyla pandemi ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katan PTT...

Mektuplar bu kez onlar için yazıldı

Fedakar postacıya mektuplu sürpriz

PTT Genel Müdürü Gülten:

"180 yıllık başarının arkasında PTT çalışanlarının emeği var"

ANKARA - PTT AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yaklaşık 43 bin çalışanıyla pandemi ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katan PTT çalışanları için mektuplu sürpriz hazırladı. "Bu kez mektup alma sırası onlarda" denilerek hazırlanan sürpriz kapsamında aileleri, posta dağıtıcılarına mektup yazdı. Mektuplar, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in de yazdığı teşekkür mektubuyla birlikte posta dağıtıcılarına ulaştırıldı.

Genel müdür de teşekkür mektubu yazdı

PTT Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgın sürecinde canları pahasına fedakarca görevlerini aksatmadan yerine getirmeye devam eden posta dağıtıcılarına mektuplu sürpriz hazırladı. Bu kapsamda posta dağıtıcılarının ailelerine ulaşan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, onlardan posta dağıtıcısı olan yakınlarına bir mektup yazmalarını istedi. PTT ailesinin 180 yıllık başarısının arkasında tüm PTT çalışanlarının emeğinin çok büyük olduğunu ifade eden Gülten, "Bugüne kadar milletimiz için binlerce mektup emanet aldılar, şimdi mektup alma sırası onlarda" dedi ve ailelere yazılan mektuplara kendisi de bir teşekkür mektubu ekledi.

Hayatımda ilk kez mektup aldım

PTT Genel Müdürlüğü de, posta dağıtıcılarına yönelik hazırlanan sürprizi anlatan kısa bir film hazırladı. PTT'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan filmde Gülten'in ailelerle yaptığı telefon görüşmelerine de yer verilirken, hayatlarında ilk kez mektup alan posta dağıtıcıları da duygularını dile getirdi.

2 bin TL ikramiye verilmişti

Çalışanların özverisine karşılık mektuplu sürpriz hazırlayan PTT Genel Müdürlüğü, mayıs ayında da gişe ve dağıtım alanlarında çalışan personeline 2 bin TL nakit destek ödemesi yapmıştı. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, konuyla ilgili değerlendirmesinde, 180 yıldır tüm zorlu koşullarda milletinin yanında olan PTT'nin, ülke ekonomisinde lokomotif konumda bulunduğunu belirterek, çalışanları için aldıkları kararın önemine dikkati çekmişti.

Mektup dışında kamu hizmeti yürüttü

PTT, özellikle salgın sürecinde birçok önemli görevi üstlenirken posta dağıtıcıları da, mektup dağıtmanın yanı sıra birçok kamu hizmetini yerine getirdi. İlk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000'er TL'lik ödemeyi evlere ulaştıran posta dağıtıcıları, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat kapsamında da, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların emekli maaşlarının konutlarında ödenmesi hizmetini yerine getirdi. Posta dağıtıcıları aynı zamanda 65 yaş üstü vatandaşlar için adrese teslim e-devlet şifresi hizmetinde de görev üstlendi.

Mektuplar bu kez onlar için yazıldı
Mektuplar bu kez onlar için yazıldı
Mektuplar bu kez onlar için yazıldı
Mektuplar bu kez onlar için yazıldı

Türkiye, Posta, CEO, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mektuplar bu kez onlar için yazıldı - Son Dakika


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