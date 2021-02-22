Bak şu yaramazın yaptığına - Son Dakika

Bursa'da ailesi ile birlikte yürürken 5 ayrı aracı çizen küçük çocuk güvenlik kameralarına böyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 6-7 yaşlarındaki bir çocuk gece ailesiyle birlikte yürürken park halindeki 5 ayrı aracın kaportasına çizerek zarar verdi. Küçük çocuğun ailesi ne olduğundan habersiz yürümeye devam ederken küçük çocuğun yaptığı yaramazlık ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde elindeki bir cisimle araçları çizen küçük çocuk daha sonra koşarak ailesinin yanına gidip yürümeye devam ediyor. - BURSA