BAKA, bilgilendirme yapacak ve proje hazırlama eğitimleri verecek!

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan ettiği Mali Destek Programlarına (MDP) ilişkin Isparta, Burdur ve Antalya illerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları gerçekleştirecek. BAKA tarafından, 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi', 'Sosyal Kalkınma' ve 'Turizm Altyapısının Geliştirilmesi' başlıklarından oluşan 2019 Mali Destek Programlarının konuları ile hedef ve amaçlarının anlatılacağı bilgilendirme toplantılarının ilki 18 Haziran'da (yarın) saat 14:00'de Isparta'da, Ekonomi Kampüsü Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ITSO Toplantı Salonu'nda yapılacak. Toplam 20 milyon TL bütçe ayrılan 2019 Mali Destek Programlarının bilgilendirme toplantıları Burdur'da 19 Haziran'da Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda, Antalya'da ise 20 Haziran'da Kepez'deki Mimar Sinan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve her bir toplantı saat 14:00'te başlayacak.

Isparta, Antalya ve Burdur illerinin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için faaliyetlerini sürdüren BAKA, başarılı projelere toplam 20 milyon TL tutarında destek vereceği 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında proje hazırlama eğitimleri de gerçekleştirecek. 24 Haziran'da Isparta'da, 25 Haziran'da Burdur'da ve 26 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek proje hazırlama eğitimlerine katılmak isteyen yerel paydaşların pyb@baka.org.tr adresine ad ve soyadları ile iletişim bilgilerini içeren bir e-posta göndererek kayıt yaptıracak. Yerel kapasiteyi geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirileceği, potansiyel başvuru sahiplerine verilecek proje hazırlama eğitimlerinde; Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden projelerin nasıl hazırlanacağı, başvuru sırasında nelere dikkat edileceği, fikrin projeye dönüştürülmesinin nasıl gerçekleştirileceği, projenin nasıl hazırlanacağı, mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet planı, bütçe ve iş planı kavramları, teklif hazırlama ve sunma süreci ile başvuru formu ve eklerinin doldurulmaları konularında katılımcılara bilgiler aktarılacak.