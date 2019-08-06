Son Dakika Haberleri: BAKA'dan proje başvuru sahiplerine teknik yardım masası hizmeti
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BAKA'dan proje başvuru sahiplerine teknik yardım masası hizmeti

1 saat önce

BAKA yeni çıktığı toplam 20 milyon TL bütçeli 2019 Mali Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantıları ve eğitim toplantılarının ardından proje hazırlamak isteyen potansiyel başvuru sahiplerine yönelik, teknik yardım masası hizmeti vermeye başlıyor.

BAKA'dan proje başvuru sahiplerine teknik yardım masası hizmeti, System.String[]

7-9 Ağustos tarihlerinde hizmet verecek olan teknik yardım masalarında proje sahiplerine; doldurulması gereken formlarda, KAYS portalında yaşanan sıkıntılar ve diğer eklerde anlaşılmayan noktalar konusunda açıklamalarda bulunulacak.

Teknik yardım masası hizmeti Isparta merkez ofis ile Antalya ve Burdur'daki yatırım destek ofislerinde gerçekleşecek. Teknik Yardım Masası hizmeti, 07 - 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında 10:00–12:00 ve 13:30–17:00 saatleri arasında sunulacaktır. Teknik yardım masası hizmetinden faydalanmak için potansiyel başvuru sahipleri, Isparta için 0-246- 224 37 37, Burdur için 0-248-234 05 50 ve Antalya için de 0- 242- 227 82 27 no'lu telefonlardan randevu alabilecek ve randevu alan her proje sahibine en fazla 30 dakika süre ayrılacaktır.

Antalya, Isparta, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:18 Kaynak: Bültenler
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