Son Dakika Haberleri: Baka'dan Turizm Profesyonellerine Burdur Tanıtımı

Baka'dan Turizm Profesyonellerine Burdur Tanıtımı

1 saat önce

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından seyahat acenteleri ile profesyonel rehberlerden oluşan 21 kişilik heyete Burdur'un turistlik yerlerini tanıtıldı.

Baka'dan Turizm Profesyonellerine Burdur Tanıtımı, System.String[]
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından seyahat acenteleri ile profesyonel rehberlerden oluşan 21 kişilik heyete Burdur'un turistlik yerlerini tanıtıldı.

BAKA'da yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de faaliyetlerini sürdüren turizm profesyonelleri heyetinin 3 gün sürecek Burdur programının ilk gününde Bucak Kent Orman Tesisleri'nde Burdur Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ile bir araya geldiği kaydedildi.

Bölgenin turizmi hakkında Tatoğlu'dan bilgi alan heyet, Sagalassos ve Kremna antik kentlerini gezdi.

Heyetin, programın ikinci gününde Burdur Arkeoloji, Doğa Tarihi müzeleri ile tarihi konaklar ve Alaca dokuma atölyesini gezeceği bildirildi.

İnsuyu Mağarası, Lisinia Doğa Proje alanı ile Akçaköy Lavanta Deresi'nin de ziyaret edeceği belirtilen açıklamada heyet, Mısırlılar Evi'ndeki akşam yemeğinde Burdur'daki sektörün temsilcileriyle bir araya gelip görüş alışverişinde bulunacak.

Programın son günüde ise heyetin, Salda Gölü, Salda Kayak Merkezi ve Kibyra Antik Kenti'ni gezdikten sonra İzmir'e döneceği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:54:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baka'dan Turizm Profesyonellerine Burdur Tanıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]