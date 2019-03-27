Baka'dan Turizm Profesyonellerine Burdur Tanıtımı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından seyahat acenteleri ile profesyonel rehberlerden oluşan 21 kişilik heyete Burdur'un turistlik yerlerini tanıtıldı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından seyahat acenteleri ile profesyonel rehberlerden oluşan 21 kişilik heyete Burdur'un turistlik yerlerini tanıtıldı.



BAKA'da yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de faaliyetlerini sürdüren turizm profesyonelleri heyetinin 3 gün sürecek Burdur programının ilk gününde Bucak Kent Orman Tesisleri'nde Burdur Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ile bir araya geldiği kaydedildi.



Bölgenin turizmi hakkında Tatoğlu'dan bilgi alan heyet, Sagalassos ve Kremna antik kentlerini gezdi.



Heyetin, programın ikinci gününde Burdur Arkeoloji, Doğa Tarihi müzeleri ile tarihi konaklar ve Alaca dokuma atölyesini gezeceği bildirildi.



İnsuyu Mağarası, Lisinia Doğa Proje alanı ile Akçaköy Lavanta Deresi'nin de ziyaret edeceği belirtilen açıklamada heyet, Mısırlılar Evi'ndeki akşam yemeğinde Burdur'daki sektörün temsilcileriyle bir araya gelip görüş alışverişinde bulunacak.



Programın son günüde ise heyetin, Salda Gölü, Salda Kayak Merkezi ve Kibyra Antik Kenti'ni gezdikten sonra İzmir'e döneceği aktarıldı.

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