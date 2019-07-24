Baka Pekcan: Lisanslı depolardaki ürünler elektronik senetler ile satılabilecek

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan "Lisanslı depolardaki ürünler artık elektronik senetler ile satabilecek ve bunlar bankaya teminat gösterilerek kredi kullanılabilecek" dedi.'Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni', Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'de, Çin'de ekilen tarım ürünlerinin türü, miktarı, ekimin zamanlaması gibi birçok faktörün Türkiye'deki gıdaların fiyatlarında etkili olduğunu söyleyerek, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde uzun yıllardır iki aşamalı bir dönüşüm süreci üzerinde çalıştıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Bu dönüşümün ilk ayağı olan lisanslı depoculuk çalışmalarına 2005 yılında ticaret borsalarımız öncülük etti. Borsalarımız elini taşın altına koyarak en büyük lisanslı depo yatırımcısı haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın son 5 yılda Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) üzerinden sürece aktif katkı vermesiyle, şu anda 163 lisanslı depo kuruluş izni aldı. Bunlardan 80'i faaliyet izni alarak 4 milyon tonun üzerinde kapasite oluşturdu. İnşallah kalan 83 depomuz da faaliyete geçince 14,5 milyon tonluk kapasiteye sahip olacağız" dedi.'50 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR'Hisarcıklıoğlu, geçen yıl Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, TMO ve kamu bankaları ortaklığıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı kurduklarını hatırlatarak, "Bugün 50 yıllık bir hayalin gerçek oluşuna şahit oluyoruz. Bakanlığımızın faaliyet iznini vermesiyle ürün ihtisas borsamız faaliyete geçecek. Yarın itibarıyla yeni sistemin geçiş aşamasını başlatıyoruz. Bu yeni dönemde tarımsal ürünlerin fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edilemeyecek. Çiftçimiz mağdur olmayacak, finansmana erişmek için kapı kapı dolaşmayacak. Buğday, mısır, arpa gibi hububatlar başta olmak üzere tarımsal ürünlerimizin fiyatları şeffaf bir şekilde belirlenecek. Bu ürünleri cep telefonunuzdaki bir uygulama üzerinden bir tıkla satın alabilecek, helal mala, alın terine yatırım yapabileceksiniz" şeklinde konuştu.'ELEKTRONİK SENET İLE SATILABİLECEK'Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, bugünün tarım ticareti bakımından çok önemli bir gün olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, şöyle konuştu:"Bir yılı aşkın süredir heyecanla bugünü bekliyoruz biz, lisanslı depolardaki ürünlerin, ürün ihtisas borsasında satılabilir hale gelmesi için. 163 tane firmamız başvurdu ve 80 tanesine faaliyet izni verdik. Bugün de Ürün İhtisas Borsası'nın faaliyet iznini takdim edeceğiz bakanlık olarak. Kurulu kapasitemiz 4 milyon 77 tona ulaştı. Hedefimiz 14 milyon tonu aşmak, belki bunu ürün bazında da ihtisaslaştırmak bir yerde. Lisanslı depolardaki ürünler artık elektronik senetler ile satabilecek ve bunlar bankaya teminat gösterilerek kredi kullanılabilecek. Dolayısıyla fiyatların düşük olduğu dönemde satmayıp, ileriki döneme sağlıklı ortamlarda ve alt yapısı bitmiş lisanslı depolarımızda muhafaza etmiş olacaklar. Tüccar ve tacirler de yeni bir depo yaptırmadan lisanlı depolarda ürünlerini depolayabilecek ve satmak istedikleri zaman Ürün İhtisas Borsaları üzerinden de satışlarını gerçekleştirebilecekler. Ayrıca bu Ürün İhtisas Borsası üzerindeki ürünlerini elektronik ortamda satabildikleri gibi bizim hedefimiz uluslararası borsalarda da satabilmelerini sağlamak."'BORSALARIMIZDA BAZI EKSİKLİKLER GÖRDÜM'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de başta hububat olmak üzere bir çok üründe belki bir gelir garantili ürün sigortası çıkartacaklarını belirterek, "Bunun anlamı çiftçi, köylü ürününü ekeceği zaman kaç liraya satacağını eğer bir sene sonra biliyorsa belki o arkadaşa destek vermeye bile ihtiyaç yok. Yani kaça alacağını, maliyetini, kaça satacağını her şeyi en baştan biliyor. Tüm planını ve programını bunun üzerine yapabilir. Finansal piyasalara erişim anlamında bu işi son derece önemsiyoruz. Bununla beraber ürün kalitesinin de artması gerekiyor. Ben sahada yaklaşık 65 kadar il dolaştım. Bu dolaştığımız illerde de eksikliğimiz olduğunu görüyorum. Borsalarımız çok güzel işler yapıyor; ama borsalarımızda da bazı eksiklikler olduğunu görüyorum. Özellikle ürünün kabulü ondan sonra sınıflandırılması açısından bazı iyileştirilmesi gereken yerler var. Buraları da iyileştirebilirsek ben eminim ki buradaki borsanın derinliğini çok fazla artırabileceğiz" diye konuştu.