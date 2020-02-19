BAKA toplantısı Antalya'da yapıldı - Son Dakika
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BAKA toplantısı Antalya'da yapıldı

7 saat önce

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) şubat ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi.

BAKA toplantısı Antalya'da yapıldı, System.String[]

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) şubat ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, il genel meclis üyeleri, ticaret ve sanayi odası yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BAKA Dönem Başkanı Vali Karaloğlu, 2019 ve daha öncesinde alınan kararlar ve yapılan sözleşmeler ve projelerin uygulama süreçlerini gözden geçireceklerini belirtti.

Üç ilde de yürütülen güdümlü projeler olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ile tarımsal sulama ve güneş enerji santral kurulumuyla ilgili yürütülen projelerde son aşamaya girdik. Yine Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile yürüttüğümüz Burdur Su Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi tamamlandı. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Isparta'da ise Süleyman Demirel Üniversitemizle işbirliği içerisinde gül ve tıbbi aromatik bitkiler ve ürünlerin araştırma geliştirme laboratuvarı projemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl BAKA olarak mesleki eğitimin geliştirilmesi, sosyal kalkınma ve turizm altyapısının geliştirmeyle ilgili 32 proje imzalandığına dikkati çeken Karaloğlu, projelerin takip ve uygulama süreçlerinin devam ettiğini vurguladı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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