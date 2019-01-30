Baka Yönetimi Kurulu Burdur'da Toplandı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki BAKA Yönetim Kurulu toplantısına; Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Tutar, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci ve uzmanlar katıldı.

BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesinde Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Burdur'daki Ocak ayı olağan toplantısının açılış konuşmasında BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 10 yıl önce kurulduğunu ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Isparta Valisi Seymenoğlu, "Kalkınma Ajansları bölgede sorumluluk alanı içerisindeki illerin gerek ekonomik, gerek sosyal, kültürel ve turizm alanındaki desteklenmesinde öncelik arz eden projeleri desteklemek için kurulmuş bir ajans. Kalkınma ajansları yönetim kurulunun oluşumunda da belli; bir tarafta merkezi idareyi temsil eden kamu görevlileri, diğer taraftan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il genel meclisi ve belediye başkanları olmak üzere karma bir yapı ile oluşturulmuş kamu yönetimimiz içindeki bir örgütlenme. Bugüne kadar da eminim ki birçok projeyi destekleyerek Antalya'nın, Burdur'un ve Isparta'nın yatırım yapılması gereken öncelikle tercih edilen alanlarda turizm, sanayi olabilir veya hayvancılık olabilir farklı alanlarda birçok projeye destek vererek bölgemize önemli katkılar sunmasına vesile olmuş. Aslında bu yönden de Kalkınma Ajansları ülkemizde önemli bir yere sahip. Belki Merkezi İdare illerdeki il müdürlüklerinin yerine getiremediği zaman zaman gözden kaçan açık alanlara yatırım yapmayı, insanları, girişimleri desteklemeye de fırsat yaratmıştır. O yüzden hepimiz için önemli. Önemli olduğu için il valileri olarak bizlerde toplantıya iştirak ediyoruz. Her ne kadar belediye başkanlarımız aramızda olmasa da sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odalarının başkanları veya il genel meclisi başkanlarımız buralarda buda bize yetiyor. Çoğunluğu şu anda sağlamış durumdayız. Bu vesile ile bu toplantıyı açmış oluyorum. İnşallah aldığımız kararlar Isparta, Burdur ve Antalya illerine buralarda yaşayan insanlarımıza hayırlı olur. Girişimcilerimize az da olsa bir katkımız olur. Bir adım atmalarına destek olmuş olur. Bu amaçla toplantıların hayırlı geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

BAKA Yönetim Kurulu'nun 2019 yılının ilk olağan toplantısı, 'ekoturizm ve alternatif turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla Burdur'da İzmir Turist Rehberleri Odası turist rehberleri ve TÜRSAB seyahat acentelerine yönelik, Isparta'da ise doğa sporları turizminin tanıtılması amacıyla bu alanda faaliyet gösteren acentelere BAKA-TURSAB işbirliğiyle tanıtım programları düzenlenmesi', 'Davraz Kayak Merkezi'nin daha geniş kitlelerce tanınması amacıyla tematik bazda tanıtım filmi hazırlanması', 'BAKA ile Antalya Teknokent işbirliğinde ITB Berlin Turizm Fuarı'na Antalya Teknokent Turizm Yazılımı firmaları ile 'Travel Technology Antalya' markası altında katılımı', 'Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Antalya İlinde Sağlık Turistleri Profil, Memnuniyet ve Eğilim Belirleme Anket Çalışması ve Analiz Raporu'nun hazırlanması için işbirliği protokolü' gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.