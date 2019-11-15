Son Dakika Haberleri: BAKAB kasım ayı olağan meclis toplantısı Safranbolu'da yapıldı
Son Dakika Güncel BAKAB kasım ayı olağan meclis toplantısı Safranbolu'da yapıldı - Son Dakika

BAKAB kasım ayı olağan meclis toplantısı Safranbolu'da yapıldı

6 saat önce

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKAB ) 2019 Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı Safranbolu'da yapıldıDüzce Belediye Başkanı Dr.

BAKAB kasım ayı olağan meclis toplantısı Safranbolu'da yapıldı, System.String[]

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKAB ) 2019 Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı Safranbolu'da yapıldı


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında yapılan BAKAB toplantısına, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile üye Belediye Başkanları, birliğe üye il ve ilçelerin temsilcileri ile BAKAB yetkilileri katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Birlik başkanı Özlü, toplantıya katılan Belediye Başkanı ve diğer temsilcilere teşekkür etti.


Toplantıda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanan, Birlik Encümeni tarafından karara bağlanan ve Plan Bütçe Komisyonu tarafından rapora bağlanarak, Birlik Meclisine sunulmasına karar verilen Birliğin 2020 -20201 Mali Yılı Gelir - Gider Tahmini Bütçesinin ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması görüşüldü. Toplantıda ayrıca 05 - 07 Aralık 2019 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek olan Travel Turkey Fuarına katılma kararı da alındı. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:18 Kaynak: İHA
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