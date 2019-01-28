Bakan Açıkladı: Ek Ödemeler 1 Şubat'ta
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk
, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164.971.866,82 TL ödeme yapılacağını bildirdi. Ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT
Şubelerince 1 Şubat 2019 tarihinde ödeneceğini belirten Bakan Selçuk, "Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak
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