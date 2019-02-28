Bakan Açıkladı: Hsk Soruşturma Başlattı
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı sahada çıkan tartışmada 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını açıkladı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı sahada çıkan tartışmada 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını açıkladı. Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:46 Kaynak: İHA
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