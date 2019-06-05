Son Dakika Haberleri: Bakan açıkladı: Yine açılışa yetişmeyebilir
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Bakan açıkladı: Yine açılışa yetişmeyebilir

1 saat önce

YANGIN söndürme sistemi ve kabloların çekilmesinin ardından kontrol için çok az sürenin kalacağına işaret eden CSU'lu Bakan Scheuer, "Bu belirsizlik beni endişelendiriyor" dedi.

Bakan açıkladı: Yine açılışa yetişmeyebilir, System.String[]
YANGIN söndürme sistemi ve kabloların çekilmesinin ardından kontrol için çok az sürenin kalacağına işaret eden CSU'lu Bakan Scheuer, "Bu belirsizlik beni endişelendiriyor" dedi. İnşaatı 15 yıldır devam eden ve 'Almanya'nın ayıbı' olarak değerlendirilen havaalanının, Ekim 2020'de açılması planlanmıştı. Havaalanı hizmete girdiğinde 2035'e kadar yılda 28 milyon yolcuya hizmet edecek şekilde planlandı. Daha sonra ise havaalanı genişletilerek yolcu kapasitesini 56 milyona çıkarılması hedefleniyor.

2004'te yapımına başlanan havaalanı 2011 yılının kasım ayında açılacaktı. Fakat bu tarihe yetişmeyince açılış Haziran 2012'ye ertelenmişti. Ancak havaalanı yine bitirilemedi ve 2017'de açılışın Ekim 2020'de yapılacağı resmi olarak bir daha duyuruldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:43 
Almanya, Güncel
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