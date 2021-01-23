Bakan Adil Karaismailoğlu: "100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz" - Son Dakika

Bakan Adil Karaismailoğlu: "100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz"

23.01.2021 13:45

Bakan Adil Karaismailoğlu: "100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "100 yıldır yapılaman hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıyoruz" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu: "100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz"

ADIYAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "100 yıldır yapılaman hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağında yapılan Altınşehir Köprülü Kavşağının açılışı için geldiği Adıyaman'da Valiliği ziyaret etti. Adıyaman Valiliğinde çiçeklerle karşılanan Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen il koordinasyon toplantısına katıldı.

Burada konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, yaptıkları binlerce kilometrelik yol ile binlerce can kurtardıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, ülkemiz genelinde adeta 100 yıldır yapılamayan işler bir bir yapılıyor. Halkımızın vatandaşımızın hizmetine sunuluyor. Adıyaman'da bu imkanlardan kendine düşeni alıyor. İnşallah bu artarak devam edecek. Ülke genelinde 18 yılda 28 bin kilometrelik bir bölünmüş yol ağımız oluştu. Son Ankara- Niğde otoyoluyla birlikte kesintisiz 1350 kilometrelik bir otoyol aksı ile Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar bir otoyol ağımıza sahip olduk. Tabi bu 28 bin kilometrelik yolu yapmakla ne oldu? Dile kolay 28 bin kilometre ama bu 28 bin kilometre bölünmüş yol üzerinde taşıt hareketliliğinin yüzde 80'i bu yollar üzerinde yapılıyor. Bu yollar üzerinde taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bu da ne demektir? Her yıl binlerce can kurtarıldı demektir. O yüzden Ulaştırma, Alt Yapı Bakanlığının projeleri yatırımları çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, "İlk battı çıktımız, köprülü kavşağımız sizin gayretlerinizle oldu. Devam eden projelerimiz var. Adıyaman'ın gelişen nüfusuna, ihtiyaçlarına paralel olarak taleplerimizi dile getireceğiz. Adıyaman yerli ve milli şehir, ülkesine bayrağına sahip çıkan bir şehir. Cumhurbaşkanımızla birlikte projemizi bir bir hayata geçirildi. Bu gün Adıyaman özellikle 789 kilometrelik yol ağına sahip. 23 kilometrelik bölünmüş var iken 116 kilometrelik bölünmüş yol yapıldı. Eksik daha yapılacak işler var" dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise koordinasyon kurulu toplantısında, "Halkımızın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirme imkanı elde ettik. Büyük ölçüde tarım ve tarıma dayalı sanayi, turizm ile madenciliğinde içinde barındıran güzel bir şehidimiz. Hizmetin en kalitelisine layıktır. Adıyaman Çelikhan yolu proje ihale edilmeyi beklemektedir. Gölbaşı yoluna göre 100 kilometre kısalacaktır. Adıyaman'ı çevre illere bağlayan kara yolu şehir merkezinden geçmektedir. İl merkezini bypass edecek kuzey çevre yolu bu trafik yoğunluğunu azaltacaktır. İl merkezinde hastane kavşağında köprülü kavşak yapılması bizim için önemlidir" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında ilk merkezinden geçen Atatürk Bulvarıyla ilgili sorunları dile getirdi.

Koordinasyon kurulu toplantısına Vali Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kamu kurum ve kurulu temsilcileri katıldı.

Bakan Adil Karaismailoğlu: 100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz
Bakan Adil Karaismailoğlu: 100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz
Bakan Adil Karaismailoğlu: 100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz
Bakan Adil Karaismailoğlu: 100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Adıyaman, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Adil Karaismailoğlu: '100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

ABD Başkan'ı Joe Biden'ın acıklı hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi İtalya'da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü sonrası TikTok'a erişim kısıtlaması getirildi 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir
Menajerimi Ara'nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dicle, Barış'ın hayatını kurtarıyor Menajerimi Ara'nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dicle, Barış'ın hayatını kurtarıyor         
14:34
Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Papis Cisse ile yollar ayrılıyor         
14:10
Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak? Ali Koç merak edilen soruyu yanıtladı         
13:45
Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı         
12:53
Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
12:22
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü         
10:47
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar Şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor         
07:52
Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler         
02:20
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 14:44:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Adil Karaismailoğlu: "100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei