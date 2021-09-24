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Bakan Adil Karaismailoğlu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolundaki çalışmaları inceledi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Adil Karaismailoğlu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolundaki çalışmaları inceledi Açıklaması

24.09.2021 12:36
Bakan Adil Karaismailoğlu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolundaki çalışmaları inceledi Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım ve haberleşme yatırımlarında doğu illerinin hiçbir zaman batıdan geri kalmadığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım ve haberleşme yatırımlarında doğu illerinin hiçbir zaman batıdan geri kalmadığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolundaki şantiyede bölgedeki çalışmalarla ilgili toplantı yaptıktan sonra, gazetecilere 2003 yılından bugüne AK Parti hükümetleri olarak atılımlar ve yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Demir İpek Yolu Hattı'nın batı ucu olan, Orta Koridor'un ve dünyanın lojistik süper gücü olma yolunda yaptıkları yatırımlarla ülkenin her yerine dokunduklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Halkımızın hayatını kolaylaştıracak alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki hükümetlerimiz dönemindeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızla ülkemizi baştan başa ulaşım ve iletişim kanalları ile donattık. Evet, kimileri bunların hayalini dahi kuramazken bizler bunları bir bir hayata geçirdik. Üç gün önce asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, emekçi arkadaşlarımız ile birlikte Asya'dan Avrupa'ya yürüdük. İnşallah bir mühendislik harikası köprümüzün 18 Mart 2022 yılında açılışını da hep beraber gerçekleştireceğiz."

"Hava yolunu halkın yolu yaptık"

Bakan Karaismailoğlu, daha nice yatırımları Türkiye'mizin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine, coğrafya ayırt etmeksizin hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek son 19 yılda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 2002'den bu yana yaklaşık 1 trilyon 119 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 339 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık." diye konuştu.

Ülke genelindeki bu başarılara, hak ettiği yatırımları alan Ağrı ilinin de ortak olduğunu aktaran Karaismailoğlu, 1993-2002 döneminde Ağrı'nın kara yolu yatırım miktarını, 24 kat artırarak 165 milyon liradan 4 milyar 100 milyon liraya çıkardıklarını bildirdi.

AK Parti döneminde Ağrı'nın bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden alıp, 22 kat artırarak 386 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ağrı il genelinde, tüm yol ağı içindeki bölünmüş yol oranını yüzde 75'e yükselttik. Hükümetlerimiz döneminde Ağrı'da toplam uzunluğu 1250 metreyi bulan tam 20 köprü yaparak hizmete açtık. Ağrı il genelinde devam eden 9 karayolu projemizin toplam bedeli 1 milyar 700 milyon lirayı aşıyor. 2003'de hizmete açtığımız Ahmed-i Hani Havalimanı'mızın, pist genişletilmesi ve terminal binası yapımını tamamladık. Bugün sizlerle birlikte incelediğimiz şantiyemiz, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yol projemiz dahilindedir. Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu'muz, Doğu Anadolu Bölgemizi, Güneydoğu Anadolu Bölgemize bağlayan Kuzey-Güney aksının önemli bir parçası."

Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolundaki çalışmalar

Bakan Karaismailoğlu, 79 kilometrelik bu yol hattının 36 kilometresini trafiğe açtıklarını ifade ederek yol üzerinde toplamda 302 metre uzunluğunda 3 köprü yapımının da tamamlandığını belirtti.

Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolunun 6 ile 15'inci kilometreleri ile 36 ile 44'üncü kilometreleri arasındaki bölümlerin yapım ihalesini tamamladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Proje kapsamında Tutak Viyadüğü ile 100 metre uzunluğunda Hamur Köprüsü de bulunuyor. Tutak Viyadüğü'müz, 9 ayaklı, 8 açıklıklı maksimum ayak yüksekliği 40 metredir. 2021 iş programımız dahilinde Tutak Viyadüğü ile ilgili toprak işleri ve sanat yapılarında çalışıyoruz. Yolumuzda, yapımı süren 42 kilometrelik bölüm de hizmete açarak 79 kilometrelik hattı tamamlayacağız." dedi.

Ülkenin imarı için gece gündüz 7/24 esasına göre canla başla çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızda doğu illerimiz hiçbir zaman batıdan geri kalmamaktadır. Biz yolları, akarsular gibi görüyoruz. Yollarımız, ulaştığı yerlerin üretimine, istihdamına, ticaretine, eğitim ve kültürüne can katıyor. İnşallah, önce Allah'tan sonra halkımızdan aldığımız güçle, bu hizmetlerimizi, yenilerini ekleyerek sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra beraberindeki Ağrı Valisi Osman Varol, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ile bölgedeki çalışmaları inceledi.

Adil Karaismailoğlu, Patnos, Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Adil Karaismailoğlu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolundaki çalışmaları inceledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Adil Karaismailoğlu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolundaki çalışmaları inceledi Açıklaması - Son Dakika
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