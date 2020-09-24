Bakan Adil Karaismailoğlu: "Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmaları yıl sonuna kadar inşallah... - Son Dakika

Bakan Adil Karaismailoğlu: "Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmaları yıl sonuna kadar inşallah...

Bakan Adil Karaismailoğlu: "Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmaları yıl sonuna kadar inşallah bitecek" "Havalimanında 100 milyon ton dolgu var;

Bakan Adil Karaismailoğlu: "Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmaları yıl sonuna kadar inşallah bitecek"

"Havalimanında 100 milyon ton dolgu var; Bunun 80 milyon tonu tamamlandı"

RİZE - Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında deniz dolgu çalışmalarının yıl sonuna kadar biteceğini söyledi.

Bakanlığı ile ilgili bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere bugün Rize'ye gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere İlçe Belediyesi'ni ziyaretinin ardından önce Rize Valiliği'ni ardından da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Rize-Artvin Havalimanı inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu "Bütün çalışmalarımızı sayın Cumhurbaşkanımız bire bir takip ediyor. Bölgeye verdiği önemli sizler de biliyorsunuz. İnşallah havalimanımızı hizmete açtığımızda buralara Rize'ye büyük bir değer katacak inşallah. Havalimanı önündeki trafik kavşak çalışmaları devam ediyor. Havalimanında 100 milyon ton dolgu var. Bunun 80 milyon tonu tamamlandı. İnşallah yıl sonuna kadar dolgu işlemi tamamen bitecek. Üst yapıya da başladık, inşallah o da hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu işleri tamamlayınca hep birlikte açılışını yapacağız" dedi.

"Rize İyidere Lojistik Limanı çalışmalarına başladık"

Rize'nin İyidere ilçesinde yapılacak lojistik limanı ile ilgili de bilgi veren Bakan Adil Karaismailoğlu "Bölgeye değer katacak büyük bir hareketlilik getirecek Rize İyidere Lojistik Limanı çalışmalarına başladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda onu da tamamlayıp bölgede lojistik anlamda da karayolları, deniz yolları, hava yollarının hepsini birbirine bağlayıp hepsinin entegrasyonunu sağlayıp bölgenin hareketliliğini artırıp canlılık getirip inşallah bölgenin ekonomisine, istikrarına, ticaretine değerler kazandıracak. 18 yıldır hükümetimizin AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde akla hayale gelmeyecek projeleri bir bir bitirdik. İnşallah bundan sonra da yapacağımız planlamalar doğrultusunda hem ülkemize hem bölgeye değer katacak projeleri bir an önce bitireceğiz. Bunları yaparken sayın il başkanımız, sayın belediye başkanımız, milletvekillerimizin tavsiyeleri görüşleri bizim için çok değerli. İstişareler doğrultusunda bu planlamalarımızı yapıp inşallah hayata kazandıracağız. Şantiyeleri gezerek ziyaretlerimizi yapacağız. Buradaki yatırımlarımızı inceleyeceğiz. İnşallah bugün Rize için hayırlı bir gün olacak" diye konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu: Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmaları yıl sonuna kadar inşallah...

Rize Artvin Havalimanı, Adil Karaismailoğlu, Bakan, Rize, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Adil Karaismailoğlu: 'Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmaları yıl sonuna kadar inşallah... - Son Dakika


Son Dakika

"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması UEFA'nın tüm turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olacak Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var         
18:48
İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı         
17:36
Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti         
17:09
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı         
16:41
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı         
12:29
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 18:54:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Adil Karaismailoğlu: "Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmaları yıl sonuna kadar inşallah... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei