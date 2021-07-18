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Bakan Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel ve heyelan sonrasında yapılan çalışmaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel ve heyelan sonrasında yapılan çalışmaları değerlendirdi Açıklaması

18.07.2021 11:02
Bakan Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel ve heyelan sonrasında yapılan çalışmaları değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin, "Acil olarak eksikleri giderdik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin, "Acil olarak eksikleri giderdik. Ulaşım, haberleşme ve diğer bakanlıklar uhdesinde bütün hasarları giderdik. Bundan sonra bir taraftan hasar tespitlerini yapıyoruz, bir taraftan kalıcı projelerimizi hazırlayıp kalıcı uygulamalarımızı yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde selden hasar gören bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, olayın ilk saatlerinden itibaren bölgede olduklarını ve olayları takip ederek müdahale ettiklerini söyledi.

Sel ve heyelanlarda 6 kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Karaismailoğlu, 2 kayıp kişiyi bulabilmek için yüzlerce personelin çalıştığına işaret etti.

Karaismailoğlu, ilk günlerde ulaşım ve haberleşme açısından bazı sıkıntıların yaşandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızlı müdahalemiz ile birlikte hem ulaşım hem haberleşme açısından diğer ihtiyaçlar konusunda önemli gelişmeler kaydettik. Artık ortalığı toparlamaya başladık. Bugün itibarıyla herhangi bir ulaşım, haberleşme sorunumuz, herhangi bir eksiğimiz yok bölge açısından. Artık bundan sonra böyle afet durumlarında bu etkilerin yaşanmaması için kalıcı projeler yapmak için bütün arkadaşlarımız ile birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Bundan sonra heyelan veya başka nedenlerle yaşanmış olan sıkıntıların bir daha yaşanmaması için artık kalıcı projeler yapıp projeler dahilinde uygulamalarımızı yapacağız."

"Tüm bakanlıklar ve kurumlarımız ile seferberlik halinde olağanüstü çalışma var"

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Ortalığı büyük oranda toparladık. İnşallah bundan sonra afet öncesi duruma dönmek için yoğun bir çalışma var. Tüm bakanlıklar ve kurumlarımız ile seferberlik halinde olağanüstü çalışma var. Bundan sonra kalıcı projeler ile bölgeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Elimiz kolumuz, gözümüz kulağımız sürekli burada olacak. Bölge insanımız, kurumlarımız ile birlikte devletimiz bu tür afetlerin üstesinden her zaman geldiğimiz gibi burada da çok kısa sürede geleceğiz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, afet sonrası müdahalenin çok hızlı yapıldığının altını çizerek, "Acil olarak eksikleri giderdik. Ulaşım, haberleşme ve diğer bakanlıklar uhdesinde bütün hasarları giderdik. Bundan sonra bir taraftan hasar tespitlerini yapıyoruz, bir taraftan kalıcı projelerimizi hazırlayıp kalıcı uygulamalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Olağanüstü bir çalışma var. Bütün komşu iller ekipman araç gereçleri ile bölgedeyiz. Nokta nokta arkadaşlarımız çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afet nedeniyle zarar görmüş bütün vatandaşların eksikleri ve zararlarının giderileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da gözü kulağı burada. Sürekli istişare halindeyiz. Vatandaşımızın afet nedeniyle zarar gördüğü bütün eksikleri giderilecektir. Nakdi yardımlar da ikinci günü yapıldı herkese. Bundan sonra yine devam edecek. Hasar tespiti ile birlikte bütün vatandaşlarımız ile iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. En kısa sürede afet öncesi duruma döneceğiz ve kalıcı projelerimizi de bir an önce bitireceğiz."

Adil Karaismailoğlu, Güneysu, Rize, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel ve heyelan sonrasında yapılan çalışmaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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