Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı
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Bakan Akar, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak, savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere gündemdeki konularla ilgili bilgiler paylaştı, soruları yanıtladı.

Bakan Akar, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak, savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere gündemdeki konularla ilgili bilgiler paylaştı, soruları yanıtladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, konferansta Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.
Bakan Akar, konferansta savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere gündemdeki başlıklarla ilgili bilgiler paylaştı.
Akar, büyükelçilerin sorularını da yanıtladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:53 Kaynak: AA
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