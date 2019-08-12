Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Üssü'ndeki personelle bayramlaştı
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Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Üssü'ndeki personelle bayramlaştı

32 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nın 1. gününde Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üssü'ndeki personelle bayramlaştı.

Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Üssü'ndeki personelle bayramlaştı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nın 1. gününde Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üssü'ndeki personelle bayramlaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nın 1. gününde memleketi Kayseri'ye geldi. Kayseri'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki personelle bayramlaştı. Bakan Akar'a, TSK'nın komuta kademesi de eşlik etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
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