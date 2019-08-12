Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Üssü'ndeki personelle bayramlaştı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nın 1. gününde Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üssü'ndeki personelle bayramlaştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nın 1. gününde Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üssü'ndeki personelle bayramlaştı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nın 1. gününde memleketi Kayseri'ye geldi. Kayseri'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki personelle bayramlaştı. Bakan Akar'a, TSK'nın komuta kademesi de eşlik etti. - KAYSERİ
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