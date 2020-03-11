Bakan Akar: "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar: '15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyoruz' - Son Dakika

Bakan Akar: "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyoruz"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyoruz.

Bakan Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyoruz. Faaliyet olumlu şekilde cereyan etti. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi için her türlü görevimizi yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Rusya tarafının da gerekli hassasiyetleri göstermesini istiyoruz" dedi.


Bakan Akar, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Rusya ile heyetler arası görüşmelerin olduğunu hatırlatan gazeteciye, "5 Mart muhtırası Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sayın Putin ile görüşülerek imzalandı. İmzalanan muhtıra çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Şu ana kadar durum sakin. Temaslarımız sürüyor. Dün Şoygu ile görüşmemiz oldu. Rus askeri heyeti dün akşam geldiler, toplantı başladı. Konuşmalar devam etti. Bugün sabah tekrar başlayacak. Muhtıra çerçevesindeki esaslar dahilinde neler yapılabileceği ayrıntılı şekilde konuşulacak. 15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyoruz. Faaliyet olumlu şekilde cereyan etti. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi için her türlü görevimizi yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Rusya tarafının da gerekli hassasiyetleri göstermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Bakan Akar, Rusya tarafında verilen sözlerin tutulup tutulmadığı sorusu üzerine, "Şu anda normal, objektif biçimde faaliyetleri gözlemliyoruz. Karşılıklı diyaloğu sürdürüyoruz. Gelişen durumlar karşısında karşılıklı taleplerimizi iletmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.


Rus heyetinin Türk heyetini beklettiği iddialarına ilişkin de Akar, "Onlar konuşuldu, onların cevabı verildi. Gerekli cevaplar verildi" dedi. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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