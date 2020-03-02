Bakan akar 2 bin 557 rejim askeri etkisiz hale getirildi akar harekat merkezinde - Son Dakika

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Bakan akar 2 bin 557 rejim askeri etkisiz hale getirildi akar harekat merkezinde
6 saat önce
Bakan Akar 2 bin 557 rejim askeri etkisiz hale getirildi (2) Akar harekat merkezinde.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
Bakan Akar 2 bin 557 rejim askeri etkisiz hale getirildi (2) Akar harekat merkezinde
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