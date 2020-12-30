Bakan Akar: 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30 bin 416 - Son Dakika

Bakan Akar: 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30 bin 416

30.12.2020 10:23
Bakan Akar: 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30 bin 416, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte; bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu" dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte; bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu" dedi.

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları'nın da katılımıyla dün video konferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Afganistan, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile birlikte Libya Görev Grubu Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi, bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı. Toplantıda, savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelede yıl boyunca sağlanan başarıyı da açıkladı.

'200'DEN FAZLA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK'Bakan Akar, terör örgütünün 83 milyon vatandaş ve ülke hudutları için tehdit oluşturduğunu söyleyerek, "Terör örgütü PKK'yı Irak'ın kuzeyinden başlayarak bitirmeye kararlıyız. Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Yıl boyunca yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 200'den fazla operasyon gerçekleştirdik. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu yurt içi ve sınır ötesinde toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde lider kadrosundan elebaşları da var. Böylece 24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu" dedi.'İNLERİ TAHRİP EDİLDİ'Akar, operasyonlarda terör örgütü tarafından kullanılan mevzi, sığınak ve barınakların imha edildiğini söyleyerek, "Yurt içinde, sınır ötesinde teröristlerin ne kadar inleri, mağarası varsa bunlar tahrip edildi, edilmeye devam ediyor. Teröristlere önemli darbe vuruldu, vurulmaya devam ediyor. Bu konuda kararlıyız. Artan bir tempo ve şiddetle aralıksız taarruzi ruhla terörle mücadelemiz devam edecek. Geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde olduklarını, iki gece aynı yerde yatamadıklarını, korkunun dağları sardığını, TSK'nin nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz, takip ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" ifadelerini kullandı. Hudut güvenliğinin sağlanmasına yönelik de önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Akar, "Yıl boyunca 82 bin 229 kişi yasa dışı hudut geçişinde bulunmaya çalışırken yakalandı" diye konuştu.'ÖRNEK DAVRANIŞLAR SERGİLİYOR ARKADAŞLARIMIZ'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri teröristlerden arındırmasının ardından bölgeye huzur, güven ve asayişin geldiğini belirten Akar, 450 bini İdlib'de olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli'nin gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına döndüğünü belirtti. Akar, Suriye'nin kuzeyinde TSK'nın kontrol ettiği alanlarda normalleşme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Çevreye, masum insanlara, mazlumlara gerekli ilgi ve alakayı gösteriyoruz. Bu konuda örnek davranışlar sergiliyor arkadaşlarımız. Yaptığımız çalışmalarla oradaki rahatlama bütün uluslararası ve ulusal kuruluşlar tarafından da takdirle takip ediliyor. Fakat bunların şu veya bu sebeple dünya kamuoyuyla pek paylaşılmadığını da bilmenizi istiyorum" dedi.'TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER'Bölgede kurulmak istenen terör koridorunun TSK tarafından yok edildiğini hatırlatan Akar, şöyle konuştu: "Eğer bu operasyonlar olmasaydı, TSK buraya müdahale etmeseydi, bazılarının heveslerini kursağında bırakmasaydı inanın şu anda çok daha zor, değişik bir takım oluşum ve durumlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olurdu. Bu sadece Türkiye'nin hudutlarına, vatandaşlarına tehdit ve tehlike oluşturmanın ötesinde Suriye için de büyük bir tehdit, büyük bir darbe ve bölünmek demek olacaktı. Bu konularda yaptıklarımızın herkes tarafından bilinmesi lazım. Biz Irak, Suriye başta olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek derdimiz, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Tek hedefimiz de teröristler."FETÖ İLE MÜCADELE

Akar, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından 20 bin 833 kişinin TSK ile ilişiğinin kesildiğini ifade eden Akar, "TSK üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.


Bakan Akar: 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30 bin 416
Bakan Akar: 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30 bin 416

Terörist, Temmuz, Milli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30 bin 416 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Fransa bu vahşeti konuşuyor! 4 çocuk annesi Türk kadın, öldürülüp ormana gömüldü Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti         
09:45
Acılı anneden Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyenlere sert tepki: Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede? Acılı anneden Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyenlere sert tepki: Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?         
09:29
Tolgay Arslan dürüm konusuna açıklık getirdi: İnsanlar inandı, şaka gibi Tolgay Arslan dürüm konusuna açıklık getirdi: İnsanlar inandı, şaka gibi         
09:17
Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada         
08:47
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı         
08:35
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı         
23:01
İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi         
22:18
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 10:26:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30 bin 416 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei