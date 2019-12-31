Bakan Akar, 2019 faaliyetlerini anlattı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Akar, "Yurt içi operasyonları ve Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatları ile hudutlarımızı ve halkımızın güvenliğini sağlamaktayız" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Bakan Akar, 2019 yılında icra edilen faaliyetleri anlattı. Akar, Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/ YPG varlığını sonlandırmak, hudutların ve halkın güvenliğini sağlamak, barış koridoru tesis ederek, Suriyelilerin kendi evlerine, topraklarına güvenli dönüşlerini gerçekleştirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı icra ettiklerini kaydetti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde huzur ve güvenin idamesi için çalışırken, İdlib'de yeni bir insanlık dramını önlemek için her türlü gayreti gösterdiklerini kaydeden Bakan Akar, "Yurt içi operasyonları ve Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatları ile hudutlarımızı ve halkımızın güvenliğini sağlamaktayız. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi kararlıkla korurken, Libya ile bir mutabakat muhtırası imzaladık. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından biri olan 'Mavi Vatan' tatbikatı da dahil olmak üzere karada, denizde ve havada icra edilen tatbikatlar ile faaliyetlerimizi bir önceki yıla oranla yüzde 32 artış sağladık. Halen NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenliği İş Birliği Teşkilatı ve ikili antlaşmalar çerçevesinde yaklaşık 2 bin 500 personel ile 3 kıta, 21 bölgede faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 696 modernizasyon, 105 AR-GE projesi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı destekle ordumuzun yüzde 70'lere varan yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü harp, silah, araç ve gereçler ile donatmaya devam etmekteyiz" dedi.

'80 BİN PERSONEL TEMİN ETTİK'

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini arttırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek, şöyle konuştu: