- Bakan Akar: "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız" - Son Dakika

- Bakan Akar: "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız"

- Bakan Akar: "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" dedi.

- Bakan Akar: "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bakan yardımcılarının katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı. Ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Donanma Komutanı'nın yanı sıra Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın da katıldığı toplantıda Bakan Akar, gelişmeler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Savunma ve güvenlik konularının yanı sıra korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıdaki talimatlarının ardından değerlendirmelerde bulunan Akar, korona virüs ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda önemli, başarılı çalışmaların yapıldığını söyledi.

"Korona virüsle mücadeledeki durumumuz diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinden ileride"

Türkiye'nin korona virüsle mücadele konusunda önemli bir durumda olduğunu belirten Akar, Bakanlık bünyesinde kurulan Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin koordinasyonunda alınan tedbirlerin silahlı kuvvetlerdeki faaliyetleri sıkıntıya uğratmadan yürütme imkanı tanıdığını söyledi. Türkiye'nin bu konudaki başarısının dünyada ayrı bir noktada olduğunu ifade eden Akar, "Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri olarak da bu konudaki mücadelede dünyadaki diğer silahlı kuvvetlerden daha önde durumdayız. Korona virüsle mücadeledeki durumumuz diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinden ileride. Bu başarı, arkadaşlarımızın ülke genelindeki talimatlara uyumlu şekilde aldıkları tedbirleri kararlı şekilde planlaması ve uygulaması sayesinde kazanıldı" diye konuştu.

"31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başlatılan normalleşme çalışmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde tayin, atama, görevlendirme, terhis ve celplerin de başlatılacağını bildiren Akar, "Bir ay süreyle terhisler uzatılmıştı. Bu konuda halkımız, asil milletimiz, Mehmetçiğimizin kıymetli aileleri bizleri destekledi, bunun ülkemizin, halkımızın hayrına olacağını herkes ferasetiyle anladı. Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. İnşallah 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı. Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan itibaren tedbir olarak gözetim altına alındılar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile yoğun bir koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı. İnşallah 31 Mayıs'tan itibaren gençlerimizi sağlıklı bir şekilde birliklerinden yolcu edip, terhislerini sağlayacağız. Diğer taraftan da yeni celp kapsamında gençlerimizin de sağlıklı şekilde birliklerine katılabilmesi için her türlü tedbiri aldık. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile garnizon komutanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında askere gelecek gençlerimize 3-4 gün öncesinde PCR testi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Akar, bu konudaki tedbirleri, çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Özetle bizim amacımız Mehmetçiği birliklerinden evlerine sağlam olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin de sağlam şekilde birliklere intikalini sağlamaktır. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda aldığımız bu tedbirleri içten, samimi şekilde uygulayan tüm Mehmetçik ile aldığımız bu kararları destekleyen, anlayış, sabır gösteren anne-babalara da en içten duygularla şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu faaliyeti de kazasız, belasız icra edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"

Gerek yurt içi, gerekse sınır ötesinde terörle mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Akar, "FETÖ dahil olmak üzere terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.

- Bakan Akar: 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız

Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 04:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Bakan Akar: '31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız' - Son Dakika

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