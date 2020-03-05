Bakan Akar'a hakaretten yargılanan gazeteciye ceza - Son Dakika
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Bakan Akar'a hakaretten yargılanan gazeteciye ceza

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bakan Akar'a hakaretten yargılanan gazeteciye ceza, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Yıldız ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkında savunma yapan Yıldız, Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince görülen Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davasında dinlenen gizli tanık Abdullah'ın beyanlarını haberleştirdiği için yargılandığını, suçlamaya konu ifadelerin kendi yorumu olmadığını, suç işleme kastı bulunmadığını dile getirdi.

Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ise Yıldız'ın gizli tanığın gerçek dışı beyanlarını olduğundan farklı bir şekilde ve çarpıtarak müvekkilini hedef gösterdiğini, yapılan haberin şeref ve saygınlığı zedeleyici mahiyette olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Tarafların beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Buna göre iftira suçundan beraat ettirilen Yıldız'a "kamu görevlisine hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.

Mahkeme, bu ceza için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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