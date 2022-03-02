Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi

02.03.2022 19:15
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildiği bildirildi.

Söz konusu madalyanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 1999 Kosova Müdahalesi sırasında NATO Kuvvetleri bünyesinde özgürlük ve barışa olan katkıları ile Kosova Cumhuriyeti'ne askeri ve güvenlik alanında vermiş olduğu destek ve gösterdiği iş birliği dolayısıyla tevcih edildiği kaydedildi.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi

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cumhurbaşkanı, Hulusi Akar, Kosova, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi - Son Dakika


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