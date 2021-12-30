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Bakan Akar'a Mamuşa'da vatandaşlardan yoğun ilgiAkar, öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika

Bakan Akar'a Mamuşa'da vatandaşlardan yoğun ilgiAkar, öğrencilere tablet hediye etti

30.12.2021 09:56

- Bakan Akar'a Mamuşa'da vatandaşlardan yoğun ilgi Akar, öğrencilere tablet hediye etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

- Bakan Akar'a Mamuşa'da vatandaşlardan yoğun ilgi

Akar, öğrencilere tablet hediye etti

MAMUŞA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Akar, Atatürk Lisesi'nde öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kosova'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Prizren'deki Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı ziyaretinin ardından Akar'ın bir sonraki durağı Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa oldu. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, ilk olarak belediyeyi ziyaret etti. Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç tarafından kapıda karşılanan Akar, kendisini görmek için bekleyen vatandaşlarla tek tek selamlaştı, onlarla sohbet etti.

Daha sonra Krasniç'in makamına geçen Akar, "Bizler sizlerin barış, istikrar içinde müreffeh bir şekilde yaşamanızı istiyoruz. Türkiye Kosovalı kardeşlerini, burada yaşayan soydaşlarını hiçbir zaman unutmadı. Bu coğrafyada çok sıkıntılar yaşandı. Temennimiz bunların tamamen sona ermesi ve ekonomik hayatın çok daha iyi seviyelere gelmesidir" ifadelerini kullandı. Akar, "Bir taraftan kendi ana kültürünü muhafaza etmek diğer taraftan da içinde bulunduğu topluma uyum sağlamak önemli. Kişiliğimizi, kimliğimizi bileceğiz. Bizler, Türkler olarak içinde yaşadığımız toplumların gelişmesi, daha rahat olması için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Tarihimiz, edebiyatımız, müziğimiz, folklorumuz var, bunları da elimizden geldiğince koruyacağız. Gençlerimizin bağlarını koruması bakımından bunlar çok önemli. Kosova bizim kardeşimiz, dostumuz, müttefikimiz. Buradaki kardeşlerimizin, soydaşlarımızın bilimde, sanatta, ekonomide Kosova'ya her türlü katkıyı sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ise ziyaretiyle Akar'ın kendilerine büyük bir gurur verdiğini belirterek, "Kosovalı Türkler olarak her zaman bölücü değil, yapıcı rol oynamaya çalıştık. Biz Türk'üz ama Kosovalıyız. Kosova devletinin kalkınması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret

Ziyaretinin sonunda Belediye binasının önündeki vatandaşlarla da sohbet eden Akar, "Sizler bizim övüncümüz, gururumuzsunuz. Çalışmalarınız, gayretleriniz her zaman büyük bir övgüyle anlatılıyor. Ne kadar çalışkan olduğunuz, Kosova'nın gelişmesine katkılarınızı büyük bir gururla izliyoruz" dedi.

Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Akar, Çanakkale Şehitliği ziyaretinin ardından Atatürk Lisesi'ne geçti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Akar, "Sizlerin sorumluluğunuz büyük. İleri düzeyde eğitim alarak hem Mamuşa'ya hem de Kosova'ya bilimde, sanatta, sporda önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyorum. Bu fırsatı hem kendiniz hem milletiniz için doğru değerlendirmelisiniz. Sizden beklentimiz büyük, dolayısıyla önemli sorumluluklarınız var" ifadelerini kullandı.

Akar, daha sonra öğrencilere tablet hediye ederek yeni yıllarını kutladı.

Bakan Akar'a Mamuşa'da vatandaşlardan yoğun ilgiAkar, öğrencilere tablet hediye etti
Bakan Akar'a Mamuşa'da vatandaşlardan yoğun ilgiAkar, öğrencilere tablet hediye etti
Bakan Akar'a Mamuşa'da vatandaşlardan yoğun ilgiAkar, öğrencilere tablet hediye etti

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Hulusi Akar, Kosova, Milli, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar'a Mamuşa'da vatandaşlardan yoğun ilgiAkar, öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Akar'a Mamuşa'da vatandaşlardan yoğun ilgiAkar, öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika
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