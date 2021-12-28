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Bakan Akar'a Zenica'dan fahri vatandaşlık - Son Dakika

Bakan Akar'a Zenica'dan fahri vatandaşlık

28.12.2021 14:57

- Bakan Akar'a Zenica'dan fahri vatandaşlık Bosna Hersek'i ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 25 sene önce görev yaptığı Zenica kentinde "fahri vatandaşlık belgesi" verildi.

- Bakan Akar'a Zenica'dan fahri vatandaşlık

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'i ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 25 sene önce görev yaptığı Zenica kentinde "fahri vatandaşlık belgesi" verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te Zenica kentini ziyaret etti. Burada Avrupa Birliği Barış Gücü TSK İrtibat ve İzleme Timi Evi'ni ziyaret eden Akar, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Ziyaretin ardından Bakan Akar 25 sene önce görev yaptığı kentte destek olduğu ailelerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin sonunda Zenica Doboj Kantonu Meclis Başkanı tarafından Akar'a "fahri vatandaşlık belgesi" takdim edildi.

Gösterilen samimi ev sahipliği ve yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Akar, "Bosna Hersek, Zenica bizim için çok önemli. Burada çok önemli ve anlamlı günler yaşadık" diye konuştu. "Bizim için Bosna Hersek bir bütündür" diyen Akar, bu bütünlüğün devamının sağlanmasının önemine değindi. Ülkede çok köklü geleneklerin bulunduğunu belirten Akar, "Bunların sürdürülmesi herkes için faydalı. Ayrılıkçı söylemlerin kimseye faydası yok. Savunma ve güvenlik, savunma sanayii konuları dahil üzerimize düşen ne varsa o yönde ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz Bosna Hersek ile ilgileniyoruz. Sizin mutluluğunuz, güvenliğiniz bizi gerçekten ilgilendiriyor. Dileğimiz, Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlük içinde gelişimini sürdürmesi" dedi.

Geçmişte Zenica'da önemli çalışmalar yaptıklarını, bugünlere kolay gelinmediğini ifade eden Akar, " Türkiye, Bosna Hersek ile ilgili konularda son derece duyarlı. 1995'te ateşkes imzalanır imzalanmaz burada sosyal hayatın gelişmesi, günlük hayatın kolaylaşması için hep beraber istekli olarak ve yoğun şekilde çalışarak büyük gayret gösterdik" dedi.

Bakan Akar daha sonra Zenica Türk Parkı'nı ziyaret etti. Akar, Bosna Hersek Türk Tugay Komutanlığınca 1999 yılında yapılan Türk Çeşmesi ile 2014 yılında kente gerçekleştirdiği ziyaret sırasında diktiği ağacın önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Bakan Akar'a Zenica'dan fahri vatandaşlık
Bakan Akar'a Zenica'dan fahri vatandaşlık
Bakan Akar'a Zenica'dan fahri vatandaşlık

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Hulusi Akar, Milli, Türk, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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