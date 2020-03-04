Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ile bir araya geldi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.

Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ile bir araya geldi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Ayrıca karşılıklı işbirliği ve diyaloğun önemi de vurgulandı" ifadelerine yer verildi.


Avrupa Birliği, Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:01 Kaynak: DHA
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