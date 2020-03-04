Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ile bir araya geldi - Son Dakika

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Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ile bir araya geldi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:01 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Ayrıca karşılıklı işbirliği ve diyaloğun önemi de vurgulandı" ifadelerine yer verildi.
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