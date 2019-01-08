Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u Kabul Etti

Bakan Akar ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u Kabul Etti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etti.

Bakan Akar ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u Kabul Etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Dunford ve beraberindeki heyeti kabul ettiği görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı bildirildi.

Kabulde, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından konuk heyete; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ettiği,
bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu,
Münbiç yol haritasının süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği, Türkiye'nin, sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:48 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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