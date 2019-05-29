Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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Bakan Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.

Bakan Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.
Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:30 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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