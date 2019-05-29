Bakan Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:30 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD
Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.
Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
(İHA)
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