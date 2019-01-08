Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u Kabul Etti (2) Yeniden

Bakan Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u Kabul Etti (2) Yeniden

39 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u Kabul Etti (2) Yeniden, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Bakan Akar tarafından; " Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu"  vurgulandı.

Bakan Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından konuk heyete; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ettiği, Bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu, Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği, Türkiye'nin; sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı" denildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:21 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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