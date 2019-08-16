Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD'li kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nde
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Bakan Akar, ABD'li kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nde

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat Merkezi'nde inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Akar, ABD'li kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nde, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat Merkezi'nde inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Akar, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunuyor.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
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