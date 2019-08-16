Bakan Akar, ABD'li kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nde
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat Merkezi'nde inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve TSK
'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat Merkezi'nde inceleme yapmak üzere Şanlıurfa
'ya geldi. Bakan Akar, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunuyor.
(İHA)
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