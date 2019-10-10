Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:48 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında da muhatabına bilgi verdi.
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