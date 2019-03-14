Bakan Akar, ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, ABD
Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye
'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alındı" denildi.
ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:46 Kaynak: DHA
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