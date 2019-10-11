Bakan akar, abd'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:18 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi" denildi.
Haber: ANKARA,
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