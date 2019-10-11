Son Dakika Haberleri: Bakan akar, abd'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Bakan akar, abd'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan akar, abd'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Bakan akar, abd'li mevkidaşı ile telefonda görüştü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi" denildi.

Haber:  ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:18 Kaynak: DHA
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