Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

(Mehmet Kalay/ İHA)