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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

19.06.2021 21:57
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü, System.String[]

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Lloyd Austin, Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika


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