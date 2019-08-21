Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki Bakan tarafından 'Güvenli Bölgenin' oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla 'Askeri Heyetlerin' en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Buna göre, Bakan Akar tarafından görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda 'Güvenli Bölgeye' ilişkin bilinen görüş ve beklentiler ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.
ASKERİ HEYETLER, TEKRAR ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEK
Bu arada görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla 'Askeri Heyetlerin' en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.


James Mattis, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı
Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış hakkında açıklama!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 23:20:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]