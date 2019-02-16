Bakan Akar, ABD'li yetkililerle görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, "Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır.
Milli Savunma Bakanı
Akar, " Fırat
'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye
tarafından sağlanmalıdır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:15
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