Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD'li yetkililerle görüştü

Bakan Akar, ABD'li yetkililerle görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır.

Bakan Akar, ABD'li yetkililerle görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, " Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:15 

Türkiye, Hulusi Akar, Fırat, Ekonomi
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