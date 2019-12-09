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Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti
6 saat önce
Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.
(İHA)
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