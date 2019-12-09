Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti
Son Dakika Güncel Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti

6 saat önce

Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.

Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti, System.String[]

Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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