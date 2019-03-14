Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile Görüştü

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile Görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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