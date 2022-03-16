Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere, ikili, bölgesel, savunma ve güvenlik konuları ele alındı.???????