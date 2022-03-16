Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

16.03.2022 22:03
Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere, ikili, bölgesel, savunma ve güvenlik konuları ele alındı.???????

Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

YORUMLAR
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Son dakika: Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının aile fotoğrafına katıldı Son dakika: Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının aile fotoğrafına katıldı Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahına geldi

Ben Wallace, Hulusi Akar, England, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü - Son Dakika


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