Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü - Son Dakika

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaretinin ardından "Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı"na katıldı.



İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye'nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantıda yer alan Bakan Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



İdlib'deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Bakan Akar, İdlib'deki son gelişmelere yönelik ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirirken, bu bağlamda hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi belirtildi. - ANKARA