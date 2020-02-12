Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü
6 saat önce
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.
(İHA)
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