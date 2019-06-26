Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görüştü
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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görüştü

20 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile NATO karargahında görüştü. Esper ve Akar'ın Suriye konusu başta olmak üzere ikili ilişkileri ele alması bekleniyor. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:17 Kaynak: İHA
Belçika, Hulusi Akar, Brüksel, Politika
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