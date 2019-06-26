Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:17 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Brüksel
'deki NATO karargahında bir araya geldi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika
'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile NATO karargahında görüştü. Esper ve Akar'ın Suriye
konusu başta olmak üzere ikili ilişkileri ele alması bekleniyor. - BRÜKSEL
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