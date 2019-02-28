Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki Son Gelişmeler, ABD'nin Çekilme...
34 dakika önce
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge konularında telefonda görüştü.
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge konularında telefonda görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:05 Kaynak: AA
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