Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki Son Gelişmeler, ABD'nin Çekilme...

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki Son Gelişmeler, ABD'nin Çekilme...

34 dakika önce

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge konularında telefonda görüştü.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki Son Gelişmeler, ABD'nin Çekilme..., System.String[]
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin çekilme süreci ve güvenli bölge konularında telefonda görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:05 Kaynak: AA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Yenikadinda Gösterme, Politika
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