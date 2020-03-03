Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. Açıklamada, heyetlerarası görüşme sonrasında Bakan Hulusi Akar'ın ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul ettiği belirtildi.

- Ankara