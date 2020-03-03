Son Dakika › Güncel › Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü - Son Dakika
Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü
42 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, ABD Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
ve ABD Ankara
Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. Açıklamada, heyetlerarası görüşme sonrasında Bakan Hulusi Akar'ın ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul ettiği belirtildi.
- Ankara
Son Dakika ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü ABD'den koronavirüs açıklaması: Askeri laboratuvarlarda aşı geliştirme çalışması yapılıyor ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi