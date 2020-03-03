Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü

42 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. Açıklamada, heyetlerarası görüşme sonrasında Bakan Hulusi Akar'ın ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul ettiği belirtildi.


- Ankara
Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
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