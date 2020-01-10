Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Hulusi Akar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:53 Kaynak: DHA
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