Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin bakanlık temazlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı. Heyetlerarası görüşme bitiminde Bakan Akar tarafından ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield kabul edildi" ifadeleri kullanıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 02:00:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]