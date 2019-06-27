Bakan Akar, Afgan mevkidaşı ile görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:56 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan
Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel
temaslarını sürdürüyor. Akar temasları kapsamında NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile görüştü. - BRÜKSEL
Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama
Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler
Gambiya'nın eski lideri cinsel saldırıyla suçlanıyor! Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi
"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi