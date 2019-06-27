Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Afgan mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Akar, Afgan mevkidaşı ile görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Afgan mevkidaşı ile görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel temaslarını sürdürüyor. Akar temasları kapsamında NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Khalid ile görüştü. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:56 Kaynak: İHA
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